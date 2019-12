Nieuwe stempels voor Immigratie- en Vreemdelingendienst in Suriname

Nieuwe stempels zijn vervaardigd voor de Vreemdelingendienst van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en de Immigratiedienst van het ministerie van Defensie. De stempels zijn op dinsdag 10 december door Juspol-minister Stuart Getrouw symbolisch overhandigd. Het hoofd van de Immigratiedienst Lilian Dankerlui en het waarnemend hoofd van de Vreemdelingendienst, inspecteur van politie 1e klasse Krishnakoemar Binda, bijgestaan door agent Dinseh Ramdien, namen elk één stempel in ontvangst.

Deze stempels zullen voortaan gebruikt worden bij de officiële doorlaatposten op reisdocumenten van vreemdelingen en passagiers die het land binnenkomen. Volgens minister Getrouw is in samenspraak met het onderdirectoraat Vreemdelingzaken de beschikking inzake het vaststellen van voorschriften, met betrekking tot de te stellen aantekeningen op de reis- en identiteitspapieren en de inbewaringneming van reis- en identiteitspapieren van vreemdelingen, gewijzigd. In dit proces zijn er nieuwe stempels vervaardigd, waarbij er is verduidelijkt wie in Suriname mag werken en wie niet.

De onderdirecteur Vreemdelingenzaken van Juspol, Rachelle Groenveld, geeft aan dat het gebruik van de stempels voorheen niet geschiedde conform de wetgeving. “Er zijn reeds stempels geweest voor inreizen, maar we hebben gemerkt dat het voor een heleboel groepen mensen, die met een toeristenkaart binnen komen, niet duidelijk is als ze als toeristen mogen blijven of ze mogen werken. Wat we beogen is om duidelijkheid hierin te brengen. De stempel geeft duidelijk aan of je als toerist gelijk mag werken of niet”, zegt Groenveld.

Groenveld geeft verder aan dat ditzelfde systeem gehanteerd wordt in het buitenland. Voor werkgevers, die meestal niet beter weten, wordt het gelijk duidelijk of zij de vreemdeling werk of een baan kunnen aanbieden. Het merkteken voor de binnenkomst is voor de Immigratiedienst aan de grensposten (officiële doorlaatposten) en het stempel voor de verlenging van verblijf zal de Vreemdelingendienst gebruiken.

De officiële Surinaamse doorlaatposten zijn momenteel: Nieuwe Haven, Albina, Nickerie (South-drain), Zorg en Hoop en de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Na de jaarwisseling zal Getrouw met alle actoren bij elkaar komen om het vreemdelingenbeleid te bespreken en na te gaan hoe het een goede boost te geven in het 1e kwartaal van 2020.