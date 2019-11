Gemiddeld slaan 17 auto’s per maand over de kop in Suriname

Een zorgelijke ontwikkeling in Suriname; per maand slaan er gemiddeld maar liefst 17 auto’s over de kop in het verkeer. Dat blijkt uit gegevens van de afdeling Medische Registratie van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Dit jaar zijn er tussen januari en oktober 174 auto’s over de kop geslagen. In maart dit jaar was er een piek; er sloegen toen maar liefst 32 auto’s over de kop. Dat is bijna één auto per dag.

De voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers noemt het zorgelijk en zegt tegen de krant dat hard en onverantwoord rijden een rol kunnen hebben gespeeld bij dit soort ongevallen.