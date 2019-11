LVV traint kindertehuizen in onderhoud en gebruik van plantenkassen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is samen met de United Nation Development Program (UNDP) en The Japan Caribbean Climate Change Global Partnership (GCCP) bezig met de uitvoering van het project ‘Encourishing Children’s Homes to Grow Crops for Food Security and Climate Change Resilience’. Dit project is gestart op 15 augustus 2018 en houdt in dat bij 5 kindertehuizen buiten Paramaribo plantenkassen van 9 bij 6 meter zijn opgezet, om de kinderen te leren zelf in hun voedselbehoefte te voorzien.

Het idee voor dit project komt van Ram Kisoensing, vertelde Omar Kasijo, van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking afgelopen donderdag op het Knowledge Sharing Event van de UNDP in Suriname. De 5 kassen zijn reeds opgezet, compleet met een sprinkeler systeem om de gewassen van water te voorzien. Bij de tehuizen Maria Hoeve en Odinitie, op respectievelijk Lelydorp en Para, zijn de kinderen van de tehuizen reeds getraind en de kassen zijn in productie.

In het project is ook opgenomen dat de tehuizen wordt gekoppeld aan een lokale boer, die het proces helpt coördineren. De andere plantenkassen die in Commewijne, Saramacca en Nickerie staan zijn reeds geleverd. De training aan de kinderen door deskundigen van het Surinaamse ministerie zullen binnenkort van start gaan.