Bouterse: ‘Ik kan meer mensen op de been brengen dan de actievoerders morgen’

President Desi Bouterse kan vrijdag meer mensen op de been brengen (om de regering te ondersteunen), dan de actievoerders die morgen hun stem zullen laten horen bij De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de wijziging Wet op de Staatsschuld in een openbare vergadering. Dat heeft de president van Suriname gisteren laten weten tijdens een spoedbijeenkomst van het NDP-kader in hun thuishaven OCER.

Bouterse maakte duidelijk aan de aanwezigen dat de wijziging van de wet een stuk is van de NDP. Volgens het Surinaamse staatshoofd zijn er verschillende discussies en beraadslagingen geweest met kopstukken van de partij, alvorens overgegaan is tot het indienen van een initiatiefwet door fractieleider Amzad Abdoel.

De NDP-voorzitter liet verder weten dat de top bijeen is geroepen om alles nauwkeurig voor te bereiden, omdat het gaat om een stuk van de partij zelf. ‘En ik ga u zeggen, er is geen speld tussen te krijgen,” aldus Bouterse. De aanwezigen toonden duidelijk te staan achter Bouterse en gaven hem hiervoor een daverend applaus.