Man die collega met koevoet op hoofd sloeg en vluchtte aangehouden

De man die begin deze maand zijn collega in een bandenzaak met een koevoet op zijn hoofd sloeg is aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Het gaat om de 20-jarige Silvano, V. meer bekend als ‘Busta’ meldt het Koprs Politie Suriname vandaag.

Op vrijdag 4 oktober kreeg Silvano een woordenwisseling met een collega op zijn werkplaats. Silvano pakte op een gegeven moment een koevoet en sloeg zijn collega daarmee ettelijke malen op diens hoofd. Het slachtoffer raakte zwaar gewond (foto) en is opgenomen in het ziekenhuis.

Na zijn daad vluchtte Silvano weg en hield zich schuil voor de politie. Op maandag 21 oktober werd hij door leden van het RBTP aangehouden aan de Ramgoelamweg waarna hij werd overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Silvano ter zake zware mishandeling, door de politie van het bureau Nieuwe Haven, in verzekering gesteld. De koevoet is hangende het onderzoek in beslag genomen meldt de Surinaamse politie op haar website.