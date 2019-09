Drie woningen door brand verwoest in Paramaribo

Drie woningen zijn zondagochtend in drie afzonderlijke gevallen binnen enkele uren door brand verwoest in het district Paramaribo in Suriname.

De eerste woningbrand vond vanochtend rond 04.00u plaats aan de Weidestraat oftewel de Mr. Eduard J. Brumastraat. Een houten woning is daarbij compleet afgebrand. Een kerk naast de woning heeft ook brandschade opgelopen.

De tweede woningbrand vond rond 08.00u plaats aan de dokter Sophie Redmondstraat. Een hoogbouw woning is daar in vlammen opgegaan en ook volledig verwoest door de brand. Een naastgelegen woning heeft ook enorme brandschade opgelopen.

De derde woningbrand vond rond 09.00u plaats aan de Drambrandersgracht. Daar is ook een houten hoogbouw woning in vlammen opgegaan en compleet verwoest door brand.

Het onderzoek naar de oorzaak in alle drie gevallen duurt voort. Het is nog niet bekend als de woningen verzekerd waren tegen brand. De Surinaamse brandweer als politie heeft nog geen officiele informafie verschaft over de branden. Later meer.