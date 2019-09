Bestuursambtenaren Zuidwest ingelicht over verantwoord pesticiden gebruik

Bestuursambtenaren van het commissariaat Paramaribo Zuid-West zijn op donderdag 19 september ingelicht over het gebruik van pesticiden. De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft namelijk afgelopen maandag een aanvang gemaakt met de pesticide bewustwordingsweek.

De districtscommissarissen zijn benaderd om ook hun bestuursambtenaren verantwoord pesticidengebruik bij te brengen, zodat zij dit kunnen meenemen bij het opstellen van beleidsdoelen de productie binnen hun regio rakende. De kick-off vond plaats op het districtscommissariaat van Commewijne te Nieuw Amsterdam en donderdag was het de beurt aan het commissariaat Paramaribo Zuid-West van Paramaribo.

Carmen van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen, geeft aan dat de bestuursambtenaren een bijzondere rol te vervullen hebben in hun ressortgebieden. Voor deze groep ambtenaren is de materie daarom heel erg belangrijk, omdat zij de opgedane kennis kunnen toepassen in hun werk. LVV-minister Rabin Parmessar heeft zijn volledige ondersteuning, bij het op gang brengen van de awareness dwars door het hele land, aan de afdeling toegezegd. “Alleen zo kunnen wij namelijk bespaard blijven van de verschillende ziekten en gevaren die verkeerd gebruik van pesticiden met zich kunnen meebrengen.”

In het geheel Caribisch gebied wordt deze week extra aandacht besteed aan pesticidenbeheer. Het thema dit jaar is: Verhogen van de bewustwording en opbouw van kennis voor een gezonde natie, via duurzaam ketenbeheer van pesticiden en het promoten van alternatieven”. De drie voorgaande jaren was het een “Bottom up approach” hetgeen inhoudt dat rechtstreeks met de man van de straat werd gecommuniceerd. Dit jaar is er gekozen voor een “top down” benadering.