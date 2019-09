VIDEO: Oplegger met container gekanteld bij rotonde Meerzorg

Vanmiddag is er een oplegger met daarop een 40 voet container gekanteld in Suriname. Dat gebeurde rond 15.00u bij de rotonde van Meerzorg, komende vanuit Tamanredjo. Voor zover bekend ging het om een eenzijdig ongeval.

De bestuurder kwam daarbij met de schrik vrij. Kort na het ongeval ontstond er een kleine verkeersopstopping. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog niet bekend. De Surinaamse politie was ter plekke en onderzoekt het voorval.

Onze verslaggever was er ook bij en maakte onderstaand filmpje dat ook te zien is op ons Instagram kanaal: