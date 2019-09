LVV gaat moestuinen kinder- en bejaardentehuizen inventariseren en herstellen

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft aan alle ressortkantoren opdracht gegeven een inventarisatie te maken van op te zetten moestuinen bij kinder- en bejaardentehuizen in Suriname.

De ressortleiders hebben in deze de taak om na te gaan wat de status is en/of welke mogelijkheden er zijn voor het opzetten van een moestuin. Bij kinder- en bejaardentehuizen die reeds beschikken over een moestuin, maar die kennelijk verwaarloosd zijn, is de opdracht gegeven deze te herstellen.

De bewindsman wil met deze actie de instellingen helpen om zelfvoorzienend te zijn. Hij legt vooral de nadruk op veilig voedsel. In het ressort Kwatta hebben de medewerkers van LVV reeds de volgende Surinaamse tehuizen aangedaan; Kibri Mi, Huize Princes Margriet, Huize Majella, Stichting Het Hlauwe Nest, Stichting Samuel, Stichting Samuel Oso 2, Kinderhuis Ramoth en Huize Fatima Oord.

De medewerkers van LVV zullen de moestuinen zelf opzetten en de bewoners trainen in het onderhoud. Minister Parmessar hoopt dat met deze aanzet de samenleving bewust wordt gemaakt van zelf planten en het veilig consumeren van groenten en fruit.