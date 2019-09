Vakantie zwemcursus district Saramacca van start gegaan

Op maandag 9 september is de vakantie zwemcursus in het district Saramacca van start gegaan. Dit is een project van het ministerie van Sport en Jeugdzaken in samenwerking met het commissariaat Saramacca. De lessen worden verzorgd in zwembad “De Pirengs” te Groningen en duurt drie weken. Aan de cursus doen 94 jongeren meer.



Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai heeft de jongeren gevraagd om de instructies van de badmeesters goed op te volgen. “Bewegen is heel goed voor de gezondheid”. Dit is een onderdeel van het programma zinvolle vrijetijdsbesteding van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in Suriname.

Ramai is zeer tevreden met de opkomst. Volgens hem is aan het aantal aanmeldingen duidelijk te zien dat de behoefte aan zwemlessen groot is. Hij bedankte de Surinaamse minister van Sport en Jeugdzaken voor dit mooi project voor het district Saramacca, meldt het Burger Informatie Centrum.