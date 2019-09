Buurtbewoners betrappen jongeman (21) tijdens gemeenschap met 15-jarig meisje

De politie van Livorno heeft gisterochtend een 21-jarige jongeman aangehouden. Dit nadat hij door buurtbewoners aan de Pierpontweg op heterdaad betrapt terwijl hij gemeenschap had met een 15-jarig meisje in een leegstaande woning.

De Surinaamse krant Times of Suriname meldt op de voorpagina vandaag dat de jongeman en het meisje in dezelfde buurt wonen. Zij gingen gisterochtend naar de woning in de straat om gemeenschap te hebben en werden daarbij betrapt door de buurtbewoners. De politie werd vervolgens ingeschakeld en ging ter plaatse.

Bij aankomst werd de jongeman aangehouden. Volgens de krant heeft de verdachte toegegeven gemeenschap te hebben gehad met het meisje. Volgens hem ging het meisje vrijwillig met hem mee en was er geen sprake van geweld.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld omdat het meisje minderjarig is.