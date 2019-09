Borgoe meets Parbo zaterdag 5 oktober in de Maassilo Rotterdam

Op zaterdag 5 oktober 2019 is het weer tijd voor een nieuwe editie van BORGOE -meets- PARBO in de Maassilo Rotterdam. Op die dag brengen we weer het beste van BORGOE Party en PARBO Night bij elkaar in de leukste locatie van Rotterdam! Deze editie staat ook bekend als de gezelligste zomer afsluiting waarbij we ons opmaken voor BakkaNa! Dus haal je kaarten vandaag nog hier online.

Het wordt een hele speciale editie want dit jaar bestaat BORGOE party 10 jaar!

En dat gaan we vieren met: ★ FREDDY MOREIRA ★ CHIVV (live) ★ FRENNA met SFB (live) ★ PASSION (live band) ★ MYSTERY GUEST (live) ★ ANDY SAFADO (Su) ★ GILLY GONZALES (Su) ★ SAM SOSA ★ KIMBERLEE RAMIREZ ★ CHARISSA JONG ★ SHANN★ RANDY-J ★ MC LACO (Su) and many more….

Precies 10 jaar geleden maakte Nederland kennis met de ‘BORGOE Party‘. Anno 2019 is dit feest niet meer weg te denken uit de club scene in Nederland. Met Borgoe Rum rechtstreeks ingevlogen vanuit Suriname en een gemoedelijke sfeer die we in Suriname kennen, is de ‘BORGOE Party’ dan ook het enige echte Surinaamse feest voor alle Surinamers en anderen die van SU houden! En op BORGOE -meets- PARBO brengen we de twee grootste feesten in de Surinaamse scene bij elkaar! BORGOE Party meets PARBO Night!

BORGOE -meets- PARBO

Zaterdag 5 oktober 2019

Maassilo Rotterdam

23.00u – 05.00u

Toegang: vanaf 18 jaar (ID verplicht)

bmp BakkaNa.NL Official Aftermovie 🔥Relive the hype!Op 31 december is het natuurlijk weer tijd om dit viraal over te doen! Voordat het zover is gaan we lekker los op zaterdag 13 april met een super gezellige editie van 🌴 BORGOE meets PARBO Indoor Festival🌴 in de Maassilo Rotterdam! Haal je tickets nu het nog kan…* Tickets: http://www.borgoe.party* Info: http://bit.ly/BMPapril19FB Posted by BorgoeParty on Thursday, 28 February 2019