Woningen in Wanica getroffen door rukwinden

Tijdens zware rukwinden afgelopen weekend in het district Wanica in Suriname zijn twee woningen getroffen. De winden waren zo sterk dat bij één van de woningen een groot deel van de dakplaten eraf waren geblazen. Op foto’s die het commissariaat van Wanica-Noordwest heeft gedeeld, is de ravage te zien.

Volgens het commisaariaat gaat het om het dak van de woning van familie Karijoredjo Ilse aan de Tayerweg en het dak van de garage van familie S. Kasto aan de Preyweg in het ressort Koewarasan.

Nadat de burgervader de gevallen geraporteerd kreeg, ging hij samen met de NCCR terplaatse om de situatie te bekijken. Er is hulp geboden door de burgervader, de zanger Joggaman, buurtbewoners en families van de getroffenen, meldt het commissariaat.

