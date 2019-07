Surinaamse buschauffeur in cel om 6 niet betaalde boetes

Een lijnbuschauffeur in Suriname is begin deze week in hechtenis genomen omdat hij zes verkeersvonnissen op zijn naam had staan, die niet betaald waren. De man probeerde een reguliere politie controle in het ressort Latour te ontwijken. Die poging viel de wetsdienaren op en de chauffeur werd staande gehouden.

Onderzoek wees uit dat hij zes verkeersvonnissen op zijn naam had staan en dat hij de boetes niet had betaald. Daarvoor moet hij 35 dagen in hechtenis worden genomen. De werkgever van de buschauffeur deed het politie bureau Latour aan met de bedoeling om de boetes voor zijn werknemer te betalen. Dat kon hij niet vanwege de hoogte van het geldbedrag.

De buschauffeur is toen door de politie van de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) overgebracht naar een huis van bewaring om zijn 35 dagen hechtenis uit te zitten. Hij kan eerder vrijkomen als hij de boetes betaalt.