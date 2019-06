Regeringsdelegatie o.l.v. president van Suriname in Marowijne

Een regeringsdelegatie onder leiding van de president van Suriname vertoefde vanaf vrijdag 7 juni tot en met zondag 9 juni in het district Marowijne. Tijdens het bezoek is het startsein gegeven voor twee belangrijke infrastructurele projecten te weten het asfalteren van de weg naar Ricanau Mofo en de wegen van het Anjoemaraproject.

Ook heeft Bouterse ontmoetingen gehad met verschillende groepen en organisaties te Moengo en Albina. Het staatshoofd heeft van gedachten gewisseld met onder andere gepensioneerden, schoolleiders, kerkleiders, ondernemers, het traditioneel gezag en jongeren. De groepen hebben met de president gesproken over de vraagstukken in hun omgeving en hebben daarbij ook voorstellen gedaan om de bestaande knelpunten, op te lossen.

Verder is er gesproken over de drinkwaterproblematiek in sommige gebieden, huisvesting, sport en recreatie en telecommunicatie. Het staatshoofd heeft aangegeven binnen regeringsverband aan oplossingsmodellen te werken. Gedurende zijn verblijf in Marowijne heeft president Bouterse herhaaldelijk aangegeven dat er samengewerkt moet worden om het land tot ontwikkeling te brengen.

Districtscommissaris Kenya Pansa van Marowijne Zuid West die ook bij de gesprekken aanwezig was, zegt aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat de ontmoetingen tussen de president en de groepen zeer vruchtbaar waren. “De overleg momenten waren welkom en zullen ertoe bijdragen het beleid naar een hoger niveau te tillen” aldus de dc.

De president kreeg ook een rondleiding in het Marwina Ziekenhuis. Het staatshoofd heeft tijdens zijn bezoek de Agro Coöperatie Wi Uma fu Sranan onder leiding van Tanja Lieuw a Sjoe als voorbeeld gesteld van ondernemerschap onder de vrouwen.