Inter City voert wraakactie op Facebook na intrekking vergunning

Op Facebook is de organisatie van evenementenlocatie Inter City in Suriname, een wraakactie gestart tegen de regering. Dit nadat districtscommissaris (dc) Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West hun vergunning vorig week heeft ingetrokken.

Op de pagina van de organisatie zelf en in diverse groepen worden er dagelijks door Inter City allerlei beschuldigingen over fraude, corruptie en wanbeleid over de regering geuit. Daarnaast worden in de meeste discussies in de verschillende groepen expliciet dc Grauwde beklad door de organisatie van de evenementenlocatie.

Vele mensen reageren verbaasd over de wraakactie van Inter City. Volgens hun zijn de mensen van de organisatie onvolwassen bezig. De mensen zijn de mening toegedaan dat de regering en voornamelijk de dc niet ervoor moeten schromen om aangifte voor smaad en laster te doen tegen Inter City.

De burgervader liet eerder weten dat er een vergunning aan Inter City is verleend om kermis te organiseren, maar echter worden daar shows georganiseerd en is er ook een discotheek op de plek opgezet. Daarnaast parkeren auto’s her en der en dat zorgt voor chaos, waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving van de locatie ook in gevaar komt.

Volgens Grauwde is de vergunnings kwestie een aantal keren besproken met Jairadj Gajadien, eigenaar van Inter City. Echter is er hieraan geen verandering gekomen. “Waar onwil is, moeten we maatregelen treffen. Ik ben geen poepejantje en zal niet schromen om volgens wettelijke bepalingen op te treden”, zei de burgervader tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd.