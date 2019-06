Passion vrijdag 14 juni samen met DJ Cliffhanger in Amstelveen

Vrijdag 14 juni treedt Passion op bij Club Nouvelle in Amstelveen afgewisseld met muziek door DJ Cliffhanger bekend van Club Caribbean. Door de programmering van de organisator, Fantástico events, hebben inmiddels La Fiesta, 2-Remember & Cache Royale met een volle zaal opgetreden in deze luxe Club in Amstelveen waar een compleet avond stappen wordt aangeboden inclusief luxe warm & koud buffet, gratis parkeren, garderobe & toiletgebruik.

Passion heeft een eigen weg ingeslagen met hun urban kawina wat het best omschreven kan worden als diverse soorten eigentijdse muziek met een Surinaamse flavour die bij een groot publiek in de smaak valt. Met diverse optredens op festivals en feesten als Kwaku, ZSA ZSA SU, Borgoe etc gaat Passion in een intiemere setting van maximaal 550 gasten optreden in Amstelveen Noord-Holland.

Het feest – Caribbean Soul – is van 22:00-04:00 uur met toegang vanaf 21 jaar. Tickets koop je nog voordelig online € 15,- ex fee op www.fantastico-events.com/passion. Aan de deur zijn de tickets € 20,-. Check de promo video op basis van de nieuwe track van Passion “lawdamercy” voor die Urban Kawina style! Deze avond zal ingevuld worden met allerlei muziek zodat het gevarieerd is met o.a. soca, merengue, ballads, urban beats, chutney, bachata, latin Soul & Classics dus voor ieder wat wils.