Schrijfjuristen zullen werkdruk rechters in Suriname minimaliseren

Met de komst van de eerste groep schrijfjuristen zal er een andere wind waaien voor de rechters van de Civiele Zaken in Suriname. De druk op de rechters is zo groot dat zij er niet aan toe komen om alle werkzaamheden af te krijgen in een kort tijdsbestek. Dit is de reden waarom rechtszaken lang duren. Met de komst van de 7 schrijfjuristen, die onlangs hun certificaat Schrijfjurist Civiel in ontvangst hebben genomen, zal de werkdruk op de rechters voor een deel zijn verholpen.

De schrijfjuristen helpen al vanaf begin april met het analytisch lees- en uitzoekwerk en assisteren in het formuleren van het oordeel op schrift. De Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) was belast met de opleiding; Een mijlpaal voor Suriname. De interim-directeur Romana Gardeslen vertelde dat de opleiding uit een theoretisch en stage gedeelte van twaalf maanden bestond. Surinaamse en Nederlandse dragers van het recht hebben de colleges aan de cursisten verzorgd. Zaken als bewijsrecht, analyseren en schrijven van juridische betogen, civiele vonnis, kort geding, rechtshandeling en overeenkomst zijn aan de orde gekomen, in de afgelopen vijftien maanden. Hun ondersteuning is een aanzet, maar we zijn er absoluut nog niet. Voor de burgers betekent dit dat personen van wie de rechtszaken voor vonnis staan, die zaken afgehandeld worden op de afgesproken tijd.

“De schrijfjuristen civiele sector geven ondersteuningen aan de units handel in eerste aanleg, kort geding en Hof civiel”, zei de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. Hij benadrukte daarbij dat de bezetting van de units bij lange na nog niet voldoende is om die snelheid te bewerkstelligen. Op 2 januari 2018 zijn elf cursisten gestart met de opleiding, maar 7 van hen hebben na 15 maanden de eindstreep gehaald. Bij de start had Iwan Rasoelbaks aangegeven dat deze opleiding een unieke en zware opleiding is, die veel geld heeft gekost en drukte hen op het hart om het uiterste uit de opleiding te halen.

De groep is trots en verheugd dat zij als eerste lichting schrijfjuristen de rechters meer juridisch zullen ondersteunen bij het denk en schrijfproces. “Het is een zeer intensieve opleiding, maar wij hadden een eenheid en zijn ervoor gegaan”, bevestigde een van de vertegenwoordigers van de cursisten Ombre Marc, in zijn speech. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft ook een woord gericht tot de groep. Hij noemde als een van de belangrijkste zaken het werken aan de rechtspositie van de 7 cursisten.