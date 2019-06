Misbruikt president asfalteringsproject voor NDP verkiezingspropaganda?

De Surinaamse president Bouterse was vrijdagmorgen aanwezig te Ricanaumofo. Dit in verband met het startsein van het asfalteringsproject aldaar. Een project dat eigenlijk ten goede moet komen aan de hele gemeenschap, maar waar een duidelijke NDP stempel op wordt gedrukt zoals te zien is op bovenstaande foto verspreidt door het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Op de foto is te zien dat president en NDP voorzitter Bouterse daar werd ontvangen door een delegatie van de NDP compleet met NDP shirts en vlaggen. De mensen op de foto maken er een NDP feestje van en dat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Critici in Suriname spreken van NDP verkiezingspropaganda waarvoor ook overheidskanalen, zoals het NII, worden misbruikt. Die kanalen zijn voor een ieder en niet voor één specifieke partij zegt een der critici.

“Het is eigenlijk al belachelijk dat een asfalteringsproject zo breed uitgemeten wordt in de pers. Asfalteren van wegen is geen bijzondere gebeurtenis maar een taak van de overheid. Burgers betalen belasting zodat de overheid wegen kan onderhouden en aanleggen. Belachelijk dat er een heel circus hieromheen gebouwd wordt. Je kunt duidelijk merken dat de verkiezingen eraan komen” zeggen velen als reactie hierop.

Gemeenschapsprojecten misbruiken voor propaganda is niet nieuw maar gebeurt steeds vaker. Vorige week nog ging onderstaand filmpje rond waarin te zien is dat er NDP vlaggen bij een gemeenschapsproject worden geplaatst: