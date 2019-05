Stijging van benzineprijzen bij pompstations in Suriname

Vanaf afgelopen week is er in Suriname een stijging van de benzineprijzen bij de lokale pompstations. Automobilisten betalen aan de pomp SRD 6.99 bij Sol en SRD 6.97 bij Gowtu voor ongelode benzine. De stijging komt door ontwikkelingen op de internationale markt zegt Roy Boedhoe van Boedhoe’s Enterprises tegen ABC Online.

Ook Staatsolie geeft aan dat de verhoogde prijzen op internationaal niveau worden bepaald. “De Staatsolie raffinaderij is onlangs gesloten geweest voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, maar dat is niet de oorzaak van de prijsstijgingen” zegt Staatsolie directeur Rudolf Elias tegen de zender. Staatsolie heeft genoeg voorraden om de GOW2 te stations te voorzien van brandstof.

Ook in Nederland is er sprake van hoge prijzen aan de pomp. De gemiddelde prijs voor een liter EURO 95 is 1,85 euro.

ABC sprak enkele Surinaamse automobilisten over de hoge prijzen: