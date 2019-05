Sambel Trasie gaat voor breder publiek in Suriname

De populaire Javaanse theatergroep Sambel Trasie uit Suriname wil zich nu meer op een breed publiek gaan richten. Om dit te kunnen realiseren zal er vanaf de komende voorstellingen voornamelijk Nederlands en Sranan Tongo worden gesproken. De Javaanse taal, waar de groep bekend om is, zal zo min mogelijk worden gebezigd.

Dat vertelt scriptschrijver en regisseur Rubesh Kartopawiro meer bekend als Sally aan de lokale Surinaamse pers. Ook aan het inhoudelijke van de stukken zal er gewerkt worden, voegt hij eraan toe. De shows zullen niet meer langer dan twee uur duren.

De nieuwe voorstelling van Sambel Trasie heet ‘Bintang Utara’, ( de ‘noordelijke ster’). De populaire Javaanse theatergroep heeft plannen om in oktober Nederland weer te bezoeken voor het verzorgen van optredens. Dit keer zal men niet meer in kleine zalen, maar in theaters optreden.