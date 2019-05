Bewoners dakloos na felle brand in houten woning

Een houten laagbouwwoning aan de Kennedyweg in Suriname is afgelopen weekend compleet afgebrand. Dit gebeurde zaterdag rond 17.00u op een moment dat de bewoners er niet waren. Toen leden van het Korps Brandweer Suriname arriveerden om het vuur te blussen was de woning al afgebrand.

De brand werd ontdekt door een van de buren die de politie inschakelde. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname werd het huis bewoond door een man, vrouw en hun twee kleinkinderen. Deze familie is nu dakloos door de woningbrand.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het huis was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar is niet verzekerd. De politie onderzoekt de zaak nog.