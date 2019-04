Gewonden nadat auto over de kop sloeg in Suriname

Bij een ongeval zaterdagochtend vroeg in Suriname zijn vijf personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 03.00u in de ochtend toen een auto aan de Nieuwweergevonden weg over de kop sloeg.

Volgens de eerste berichten reed de bestuurder over de Nieuwweergevonden weg gaande richting Magentakanaalweg. Bij het beschrijven van een bocht zou hij de controle over het stuur zijn verloren. De auto kwam tegen een EBS mast aan en ging als gevolg daarvan enkele keren over de kop.

Vijf personen zouden gewond zijn geraakt waarvan vier voor verdere medische zorg vervoerd werden door de ambulance.