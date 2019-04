Negen kinderen gewond bij verkeersongeval in Suriname

Bij een verkeersongeval in Suriname zijn vandaag 14 gewonden naar het ziekenhuis afgevoerd. Negen daarvan zijn kinderen. Het ongeluk vond plaats aan de Kennedyweg. Het gaat om een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder van een busje de macht over het stuur zou zijn verloren.

In het busje zaten 14 personen: 5 volwassenen en 9 kinderen waaronder 1 baby. De gewonden werden met 3 ambulances afgevoerd.

Het voertuig kwam vanuit Lelydorp en ging richting Republiek. Iets voorbij Overtoom zou de bestuurder de macht over het stuur zijn verloren bij het beschrijven van een bocht. Het busje kwam hierdoor in een trens terecht. Dit is niet de officiële informatie dus later meer.