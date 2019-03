Twee Assembleeleden in Suriname slachtoffer van roof in woning

PARAMARIBO, 3 mrt – In Suriname zijn twee vrouwelijke Assembleeleden deze week het slachtoffer geworden van roof in hun woning. Het gaat in beide gevallen om volksvertegenwoordigers van de ABOP, te weten Diana Pokie en Dinotha Vorswijk. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Vorswijk is vrijdag op zaterdagnacht rond 01.30 uur op brute wijze overvallen in haar woning te Leiding. Ze was tijdens de roofoverval met twee van haar pleegkinderen thuis. Bij haar collega Pokie werd woensdag ingebroken. Die was op het moment van de inbraak niet thuis. Haar woning is haast leeggehaald aldus Starnieuws.

Vorswijk die nu zelf getuige en slachtoffer is van de verruwing van de criminaliteit, hoopt dat de regering zo spoedig mogelijk deze een halt moet toeroepen. Er moet volgens haar nog harder worden opgetreden om de criminaliteit in te dammen.

Ex-Assembleelid Noreen Cheung (VHP), die ooit zelf ook slachtoffer was van een beroving, heeft in een posting op Facebook gezegd mee te leven met de dames: