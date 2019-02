PARAMARIBO, 8 feb – Op de Afobakaweg in Suriname is vanmorgen een verkeersdode gevallen. Volgens de eerste informatie gebeurde dat bij een aanrijding tussen twee auto’s; een Ranger en een Vitz. Het ongeval zou plaats hebben gevonden tussen mast 31 en 32. Er is nog geen officiĆ«le info dus later meer. Er zijn al wel wat foto’s en onderstaande video:

