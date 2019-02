Wordt dit de nieuwe patrouillewagen van politie in Suriname?

PARAMARIBO, 8 feb – Deze week werd bekend dat Suriname binnenkort 200 politievoertuigen krijgt van de Volksrepubliek China. Merk en model werden daarbij niet genoemd, maar uit een posting van het bedrijf SsangYong ruim een maand geleden, zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het gaat om het merk SsangYoung en wel het model Musso. Op Facebook gaf het bedrijf zelf aan dat de auto’s ingezet zullen worden in Suriname.

“Dankzij zijn uitstekende duurzaamheid en off-road capaciteit zal de Musso ingezet als politiepatrouillewagens in de Republiek Suriname. Met de robuuste body-on-frame-structuur en het krachtige 4WD-systeem is een slechte wegconditie in Zuid-Amerika geen probleem voor Musso” schreef het bedrijf ruim een maand geleden op haar officiĆ«le Facebook pagina.

SsangYong is een Koreaanse autoproducent en merk. Het geniet voornamelijk bekendheid als autofabrikant van 4WD-SUV’s en terreinauto’s. In november 2010 werd bekend dat het Indiase autobedrijf Mahindra & Mahindra een meerderheidsbelang van 70% in SsangYong Motor kocht. In 2015 werden zo’n 150.000 voertuigen verkocht, waarvan een derde buiten Zuid-Korea.