Man raakt gewond bij ‘drive-by shooting’ in Suriname

PARAMARIBO, 8 feb – De politie in Suriname onderzoekt momenteel een zogenoemde ‘drive-by shooting’. Deze vond gisteravond plaats aan de Phillipusweg in Pontbuiten. Daarbij werd vanuit een rijdend voertuig op een man geschoten. Hij liep twee schotverwondingen op aan zijn been.

De bestuurder reed na de daad hard weg in onbekende richting. De politie trof op de plaats van het delict een huls aan en heeft die in beslag genomen. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het motief is vooralsnog onbekend. De politie van Latour heeft de zaak in verder onderzoek. Later meer.