Launch van documentaire over mangrove in Suriname

PARAMARIBO, 6 dec – De Stichting Develop Art Foundation in Suriname organiseert op maandag 10 december de launch van de documentaire ‘Uncovering mangrove ecosystem services in Suriname’. Deze documentaire bestaat uit beelden geschoten door de lokale bevolking in de districten Nickerie, Coronie, Paramaribo en Commewijne en geeft een beeld over de zorgen en oplossing als het gaat om onze mangrove.

Mangroven zijn boom- of struiksoorten die in mangrovehabitats (biomen, ofwel grote ecosystemen) voorkomen. Met de term ‘mangrove’ wordt ook het (bos)gebied aangeduid waarin deze soorten voorkomen. Mangroven komen voor in tropische kustgebieden en rivierdelta’s met getijdewerking. Ze zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit, kustbescherming, vastlegging van koolstof, waterzuivering en toerisme, maar worden wereldwijd sterk bedreigd.

De launch van de documentaire vindt plaats op:

Datum: maandag 10 december 2018

Tijd: 10.00 – 12.00u

Lokatie: Courtyard Marriott Paramaribo

