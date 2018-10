Verdachte die op politie schoot aan verwondingen overleden in ziekenhuis Suriname

PARAMARIBO, 22 okt – De man die vrijdag in Suriname het vuur opende op de politie en daarna na een klopjacht werd aangehouden, is zondagavond in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd. De man, Franklyn H., liep tijdens de aanhouding schotverwondingen op en was ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de krant is hij aan die verwondingen overleden.

Franklyn maakt deel uit van een groep van vier criminelen. Deze criminelen zouden die vrijdagochtend 19 oktober een beroving hebben gepleegd bij een woning aan de Vredenburgweg Serie-B te Houttuin. Franklin H. werd aangehouden, maar de andere drie criminelen zijn nog voortvluchtig meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens de politie was Franklin H. een vuurwapen gevaarlijke persoon die enkele jaren geleden al iemand zou hebben doodgeschoten en hiervoor zou zijn veroordeeld.