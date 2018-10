Suriname staat centraal op de BRASA Fiesta 2018

AMSTERDAM, 22 okt – Op zondag 25 november (Srefidensi) vindt de officiële BRASA in Nederland weer plaats en wel in AFAS Live (voorheen bekend als de Heineken Musichall) Arena Boulevard Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost. Een groots ontmoetingsfeest met een keur aan activiteiten. Deze BRASA Fiesta is hét feest van de ontmoeting voor jong en oud; de hele familie komt aan haar trekken. Thema van dit jaar is: 50 jaar Bijlmer – 50 jaar Surinaamse migratie.

De Bijlmermeer is de plek waar de meeste Surinamers neerstreken in de jaren 70. De populatie is nog steeds groot. Het jaar met festiviteiten in het kader van 50 jaar Bijlmermeer, wordt dus knallend afgesloten. Er worden 4000 bezoekers verwacht die kunnen genieten van onder andere:

La Caz, Passion Urban Kawina, Pawana, Skitta, Aliyah, Clifton Braam, Masaraipono, Jong Cosje, Kenny B (special guest), Jennifer & Anupa Bhagwandin (Next Time – Diamonds 2000), modeshows van M. A. K. (Multi Art Kitchen), VanElse fashion (Else Pawiroredjo), Ghanese, Dominicaanse, Ecuadoriaanse, Antilliaanse culturele optredens, Wet Dovi, Graziella Hunsel & the Conrad Koselleck orchestra, Eddy Assan & Silvy Singoredjo, The Fletchers, Dj Orlando Valpoort, Tur-G, Emmely Kartoredjo uit Suriname, Epakadono, Edje Rust, Lucinda Sedoc, Kunst-expositie, Foodcourt met alle keukens, Business Meetup, Kinderactiviteiten, lifestyle area met haarshows, lichaams verzorging, Steelband, koren, dansgroepen, diverse workshops.

Onderdeel van de BRASA Fiesta is ook de jaarlijkse uitreiking van de officiele BRASA Award. Deze wordt voor de 5e keer uitgereikt. In voorgaande jaren ontvingen o.a. Clifton Braam en de ondernemer Ralph Mamadeus reeds deze prestigieuze onderscheiding. Wie deze in ontvangst mag nemen zal pas op 25 november bekend worden.

De BRASA Fiesta begint om 13.30 en gaat door tot 22.30. De kaartverkoop is van start gegaan via www.brasafiesta.nl.