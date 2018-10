‘Het volk van Suriname, ook de NDP-achterban, verarmt en kijkt lijdzaam toe’

PARAMARIBO, 22 okt – Openlijke vriendjespolitiek lijkt een regel in het beleid van de regering te worden. Het lijkt erop alsof wij in Suriname weer het wiel aan het uitvinden zijn en weinig leren uit de jaren van de oude politiek. Dit stelt de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, PALU. Het lijkt er steeds meer op dat de ontwikkelingsideologie van de NDP-regering gestoeld is op het bevoordelen van een kleine groep van partijloyalisten, terwijl het volk verarmt.

Het meest recente voorbeeld is de huurovereenkomst tussen het publieke rijstbedrijf SML en een ondernemer. Deze ondernemer is ook bestuursvoorzitter van de SML. En lid van de NDP. “Het is bijna voorspelbaar in wiens voordeel de ‘huurovereenkomst’ is gesloten”, stelt de PALU. President Desiré Bouterse spreekt dan van succesvolle en hard werkende ondernemers. De PALU denkt er het hare van.

Het gaat om niet meer dan lieden die hun succes te danken hebben aan ‘schaamteloze bevoordeling vanuit de regeringspartij’. “Het volk en daarbij ook de NDP-achterban, verarmt ondertussen en kijkt lijdzaam en gefrustreerd toe”, aldus de PALU. Suriname heeft behoefte aan duurzame ontwikkeling. Deze zal slechts op gang komen als regeringen een ‘ontwikkelingsbeleid voeren in het algemeen belang.’