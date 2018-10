Trio in Suriname zoekt ‘gestolen’ drugs, ontvoert ‘drugsdief’

PARAMARIBO, 22 okt – Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft een vrij merkwaardig geval van ontvoering in behandeling. In de zaak zijn twee mannen aangehouden op verdenking van ontvoering. Een derde moet nog in de kraag worden gevat. Volgens een politiebericht stormde een man op gegeven moment het politiestation van Lelydorp binnen. Na tot bedaren te zijn gebracht, zei hij ontvoerd te zijn geweest. Iets eerder was een auto zijn woonerf opgereden. De drie inzittenden vielen meteen met de deur in huis. De man moest verklaren waar de drugs waren die hij had gestolen van ‘baas’.

Nog voordat de man goed en wel kon reageren, werd hij het voertuig in gesleurd. Onderweg werd hij mishandeld en met de dood bedreigd, meldt het KPS. Een voor de ontvoerde gelukkige keer presenteerde zich in de vorm van een verkeerssitatie. Deze deed zich voor in de omgeving van Lelydorp, in het district Wanica. Ter hoogte van het politiestation keerde een personenbus op de weg, een bij wet verboden manoeuvre.

De ontvoerders hadden geen andere keus dan de auto tot stilstand te brengen. Hun slachtoffer zag toen kans uit het voertuig te springen. Hij rende regelrecht naar het politiebureau. Met behulp van camerabeelden van bedrijven werd het voertuig in beeld gebracht. Uiteindelijk werden Bryan A. en Virol A. aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn beide mannen in verzekering gesteld.