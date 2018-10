Eenzijdig ongeluk Bomaweg: auto met inzittenden in de goot

Bij een ongeval aan de Bomaweg in Suriname zijn vandaag in de vooravond twee ambulances uitgerukt om slachtoffers te helpen bij een eenzijdig auto ongeluk. Volgens de eerste informatie gaat het om een auto die in een goot of trens is beland. Er zouden vijf mensen in het voertuig aanwezig zijn.

Volgens kenners van de buurt is er bij de Bomaweg/Needeweg een scherpe bocht. Mogelijk zou er te hard gereden zijn maar dat is nog niet onderzocht. Er zijn gelukkig geen dodelijke slachtoffers. Later meer.

Foto via Facebook/Yashvant Oepasie