Overheid Suriname: brand Ornamibo onder controle – scholen weer open

PARAMARIBO, 22 okt – Scholen in de omgeving van de vuilstortplaats te Ornamibo kunnen vandaag (maandag) weer open. Dit omdat de brand bij de vuilstortplaats volledig onder controle is. Dat heeft de overheid in Suriname zondag bekend gemaakt.

Vanwege de brandlucht die in de omgeving hing, moesten scholen hun deuren sluiten. Districtscommissaris Hankers is opgelucht en blij met het feit dat de zaken binnen dit gebied genormaliseerd worden. Ze benadrukt dat er baanbrekend werk is verricht door verschillende actoren om dit resultaat te bereiken.

Alhoewel er geen bluswerkzaamheden meer zijn blijft de brandweer nog een week op de plek voor controlewerkzaamheden. “Wij willen niet verrast worden, dus blijven wij stand-by”, zegt brandweercommandant Jakhari aan het Nationaal Informatie Instituut.