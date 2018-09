Bouterse ‘herstelt goed’, werkt agenda af in Suriname

PARAMARIBO, 23 sep – De president van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse, is niet naar Cuba vertrokken voor een ingreep. Volgens een ‘onjuist bericht van Suriname Herald; zou de president met spoed richting Cuba zijn vertrokken als gevolg van ernstige complicaties van de operatie die het staatshoofd heeft ondergaan de vorige maand. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Het bericht zou niet op waarheid berusten. “President Bouterse is goed herstellende van zijn laatste ingreep en verkeert in goede gezondheid”, aldus het NII. Het staatshoofd zal zijn voorgenomen programma afwerken. Daar hoort onder meer de ontvangst van de minister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China, Wang Yi, bij. Her is een beleefdheidsbezoek als onderdeel van een officieel bezoek aan Suriname.

Wang Yi is op zaterdag twee en twintig september gearriveerd. Hij is de eerste minister van Buitenlandse Zaken van China die Suriname bezoekt. “Met de komst van minister Wang Yi worden de bilaterale betrekkingen verder aangehaald”, aldus het NII.