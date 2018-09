Manager Residence Inn reist van Suriname naar Frans Guyana voor ‘goedkopere’ ham

PARAMARIBO, 10 sep – Goedkoper. Met dit argument – en geen ander – is de directeur van Hotel Residence Inn naar Frans Guyana afgereisd. Ham wordt er goedkoper aan de man gebracht. Het vlees was nodig voor evenementen rond kerst. Directeur Carlo Dwarka Panday van de intussen gesloten dochteronderneming van de SLM vond het bedrijfsmatig verantwoord. Van verkwisting was geen sprake, hoewel de vakbond vindt van wel.

Volgens de vakbond bij de SLM, is de sluiting aan verkwistend beleid te wijten. Dat wordt uiteraard heftig ontkend. Dat van de ham was juist een verantwoordelijke stap. “Er is gezegd dat ik in het vliegtuig ben gestapt naar Frans Guyana om ham te kopen. Dat is niet juist. Ik ben met drie medewerkers per bus naar Saint Laurent gereisd om kerstham te kopen voor de evenementen die we gepland hadden”, zegt Dwarka Panday tegenover de Ware Tijd.

De trip viel ook nog goedkoper uit, omdat er geen daggelden werden opgenomen. Volgens Dwarka Panday was de bedrijfsvoering correct. Alles is volgens boekje gegaan en gecontroleerd. Maar niet alleen de vakbond vindt dat er verkwist werd. “Er was meer personeel dan er kamers waren. Ook werden heel hoge salarissen betaald”, zegt een anonieme bron. Dwarka Panday wil het bevestigen, noch ontkennen.