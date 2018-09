Accudieven in Suriname met de dag brutaler: diefstal bij kerk

PARAMARIBO, 10 sep – Het lijkt wel schering en inslag in Suriname te zijn: dieven die gespecialiseerd zijn in het ontvreemden van accu’s uit auto’s. Hun aanpak is zo geniaal dat ze zonder in te breken de motorkap met een haak van onder openen, waardoor ze heel makkelijk de accu ongevraagd uit je auto halen. Dat overkwam ook leden van The Happy Family Club.

Leden van de club, die een onderdeel is van de Sint Bonifacius kerk in Paramaribo, kregen zondagavond de schrik van hun leven. Na een gezellige dagje uit bij de Greenhouse, merkten zij bij aankomst bij de kerk, dat van de zes auto´s die geparkeerd stonden op het kerkterrein, drie accu´s gestolen waren.

Bovendien namen de professionele accudieven ook nog een tas met inhoud, parfum, een reserve band en een helm mee. Hierdoor waren de leden zwaar gedupeerd. Dank zij de snelle actie van Assuria, die met drie nieuwe accu´s kwam, en een geldschieter kon hun leed verholpen worden.