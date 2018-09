Suriname wil af van Nederlandse schoolboeken op lagere scholen

PARAMARIBO, 10 sep – Sinds 2012 werken basisscholen in Suriname weer met Nederlandse schoolboeken. Maar dat gaat stoppen want Suriname doet deze ‘koloniale’ Nederlandse lesboeken nu in de ban. Dat schrijft Dagblad Trouw vandaag. “Het heeft niets te maken met een anti-Nederlands sentiment, maar gaat om een realistische beeldvorming voor het Surinaamse kind” aldus de Surinaamse onderwijskundige Marie Levens tegen de krant.

“Een kind dat opgroeit in de jungle tussen de stroomversnellingen, kan zich geen voorstelling maken van een mistige Rotterdamse haven. Bovendien leren kinderen overal ter wereld eerst over hun eigen land, pas daarna over het buitenland. Dat moet in Suriname niet anders” zegt Levens tegen Trouw.

Het vervangen van het Nederlands lesmateriaal is volgens Levens een onderdeel van het ‘dekolonisatieproces’ waar Suriname volgens haar nog steeds in zit. Momenteel zijn er Belgische consultants in Suriname die helpen bij de onderwijshervormingen. Het toekomstige lesmateriaal moet uiterlijk januari 2021 in de klassen liggen.

