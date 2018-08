Kosten uitvaart Suriname bijna 7.000 euro

PARAMARIBO, 31 aug – De kosten van een uitvaart in Suriname komen neer op gemiddeld 6.700 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekering.nl. De website onderzocht de uitvaartkosten in 17 verschillende landen, waaronder Suriname.

Er zijn wereldwijd grote verschillen in de kosten van een uitvaart. Japan is met 18.000 euro aan gemiddelde kosten het duurste land. Mexico daarentegen, is een stuk goedkoper: een reguliere uitvaart is voor zo’n 550 euro te organiseren.

‘Uitgebreid’

In Suriname zijn de uitvaartkosten vergelijkbaar met een rijke stad als Dubai. De kosten zijn relatief hoog, omdat de Surinaamse (Creoolse) uitvaart vrij uitgebreid is. Denk aan ritueel wassen, de dodenwake, transport naar de begraafplaats, graflegging en de afscheidsplechtigheid. De kosten kunnen lager of hoger uitvallen, afhankelijk van de gekozen kist, bloemen en aanvullende plechtigheden.

Wie een Surinaamse uitvaart in Nederland wilt verzekeren, doet er daarom verstandig aan zich goed te verdiepen in de kosten. Op basis daarvan kan men uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken.

In het onderzoek komt verder naar voren dat de kosten binnen een bepaald land kunnen verschillen.

Hoe komt dat?

Bevolkingsdichtheid

Allereerst speelt het verschil in bevolkingsdichtheid een rol. In dunbevolkte gebieden (bijvoorbeeld het Chinese of Canadese platteland zijn de kosten beduidend lager dan in de grote steden (Hong Kong, Shanghai, Toronto). Dat geldt met name voor begrafenissen. De kosten voor de huur van een graf zijn in een dunbevolkt gebied nu eenmaal lager.

In stedelijke gebieden gaan nu eenmaal meer mensen dood en is er minder ruimte voor graven.

Inkomen

Maar ook het verschil in inkomen per land speelt een rol. In Brazilië zijn de inkomensverschillen bijvoorbeeld erg groot. Het rijkere deel van de bevolking geeft veel meer uit aan een uitvaart dan mensen die leven in de favela’s. Hetzelfde principe geldt voor Zuid-Afrika.

In Nederland zijn de inkomensverschillen veel kleiner waardoor de uitvaartkosten van begrafenissen/crematies veel dichter bij elkaar liggen.