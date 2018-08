Kassierster verduistert geld van luchtvaartmaatschappij in Suriname

PARAMARIBO, 31 aug – De zeven en dertigjarige Sabrina R. is aangehouden door het Korps Politie Suriname, KPS. Sabrina R. is kassierster bij een luchtvaartmaatschappij en was te werk gesteld op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Geld van het bedrijf dat zij moest overdragen aan een collega, heeft zij verduisterd.

De politie van Zanderij heeft Sabrina R. aangehouden en in verzekering gesteld. Dit gebeurde na overleg met het Openbaar Ministerie. Volgens het KPS deed een leidinggevende van het bedrijf aangifte van verduistering tegen de kassierster. Het geld dat is weg gemaakt betrof buitenlandse valuta.

Sabrina moest na afloop van haar dienst het geld overdragen aan een collega. Dat deed zij niet. Volgens de politie verrichtte de vrouw “enkele handelingen om de schijn op te wekken dat zij het geld had overgedragen.” De collega was opgebracht voor verhoor en is intussen op vrije voeten.