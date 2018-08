Hotel Torarica in Suriname past naam aan naar Torarica ‘Resort’

PARAMARIBO, 31 aug – Het bekende Hotel Torarica in Suriname, dat officieel ‘Hotel Torarica en Casino’ heet, heeft haar naam aangepast. De nadruk komt te liggen op het imago als ‘resort’ en daarom heet het bedrijf vanaf nu ‘Torarica Resort en Casino’. Dat maakte de directie gisteren in Paramaribo bekend.

Met de naamswijziging verandert er op zich niets, aldus de directie tijdens een presentatie. Er komt wel extra aandacht voor de diversiteit van het menu van het restaurant, het snack bedrijf Tangelo dat voorin het resort staat, de activiteiten die met wellness te maken hebben, de recreatie en evenementen die Torarica meer dan een hotel alleen maken schrijft De Ware Tijd daarover.

Hotel Torarica, in de volksmond beter bekend als ‘Tor’, werd in 1962 geopend met 82 kamers en werd acht jaar later uitgebreid met 48 en een bar. Het concern is in de loop van de jaren uitgebreid met onder andere Eco-resort, Tangelo en Royal Torarica.