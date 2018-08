Nieuwe voorzitter partij voor Democratie en Eenheid in Ontwikkeling in Suriname

PARAMARIBO, 16 aug – Volksvertegenwoordiger Carl Breeveld (l) heeft dinsdag het voorzitterschap van de partij voor Democratie en Eenheid in Ontwikkeling in Suriname (DOE) officieel overgedragen aan de nieuwe voorzitter, Steven Alfaisi (r). Breeveld was bij de jongste verkiezing niet meer verkiesbaar omdat hij al twee keer voorzitter van de partij is geweest.

Hoewel het bestuur en de rest van de partij niet altijd op één lijn waren, had het team van Breeveld pluspunten genoeg voor een eervolle uitgeleide. De vertrekkende voorzitter heeft alle steun toegezegd aan zijn opvolger.

Alfaisi ziet de hervestiging van integer leiderschap als een van de grootste uitdagingen. Het nieuw bestuur is tijdens de vergadering voorgesteld aan de partijleden en het publiek: