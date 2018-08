Actiedreiging ambtenaren in Suriname weg, 25 procent loonsverhoging

PARAMARIBO, 16 aug – Ambtenaren in Suriname krijgen fors meer geld. De Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO, heeft een loonsverhoging kunnen bedingen. De gemiddelde ambtenaar krijgt een salarisverhoging van vijf en twintig procent. Daar komt ook nog vijfhonderd Surinaamse dollar (ongeveer zestig euro) per maand bij. Dit geld werd al als ‘koopkrachtversterking’ toegekend. Volgens CLO-topman Michael Miskin is dit extra geld een bijzonderheid.

De vijfhonderd Surinaamse dollar wordt in het salaris opgenomen. “Maar we hebben bedongen bij de minister van Financiën dat er geen belasting over geheven wordt”, zegt Miskin. Hij heeft het gevoel dat de doorsnee ambtenaar wel blij zal zijn met wat is overeengekomen. Het salaris gaat flink omhoog en er is meer geld over om de levensbehoeften te dekken. Aanvankelijk leek het erop dat de ambtenaren acties zouden voeren.

De regering was bereid vijftien procent te geven. Maar de CLO nam er geen genoegen mee. De Ledenraad, het belangrijkste orgaan binnen de vakcentrale, eiste dat weer onderhandeld werd. De loonsverhoging werkt terug naar januari dit jaar. Het geld wordt niet in één keer uitgekeerd, maar in kavels. Onder meer bij de politie en de brandweer werden de loononderhandelingen met argusogen gevolgd. Vijftien procent was voor hen ook onaanvaardbaar.