Suriname heeft geen geld voor voetpad blinden en slechtzienden

PARAMARIBO, 16 aug – De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, NSBS, tast in het duister. De Wegen Autoriteit Suriname kan niet aangeven wanneer het project voor aanleg van een speciaal voetpad van start gaat. Het project is blijven steken in de ontwerpfase. Hoewel de behoefte zich dagelijks opdringt, is het niet bekend wanneer het zover is. De wegenautoriteit heeft wel voor een pracht ontwerp gezorgd. Maar er is geen geld.

Het looppad moet de gang naar het stadscentrum vergemakkelijken. Toch zeggen sommigen dat het niet de moeite waard is. Er zouden niet veel voetgangers gebruik van maken. Het maakt de nood niet minder. “Voor onze mensen is het wel belangrijk dat er een stuk veiligheid wordt ingebouwd. Daarom vindt ik het nog steeds noodzakelijk”, zegt NSBS-directeur Natasia Hanenberg-Agard tegenover de Ware Tijd.

Nu kost het de doelgroep extra inspanning om richting het centrum te lopen. Er loopt wel een trottoir voorlangs het Blindencentrum aan de druk bereden Dr. Sophie Redmondstraat. Maar zelfs voor anderen is het gebruik ervan niet zonder risico’s. “Vooral in de regentijd. Als het trottoir niet goed is onderhouden, ben je genoodzaakt op de rijbaan te lopen”, aldus Hanenberg-Agard. Ze blijft uitzien naar een goede afloop.