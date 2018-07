Ziekenhuizen Suriname slaan alarm: zorg in gevaar, er kunnen doden vallen

PARAMARIBO, 18 jul – Vijf grote ziekenhuizen in Suriname hebben vandaag een verontrustende verklaring uitgegeven. Door het stelselmatig onderfinancieren van de zorg is er een situatie ontstaan waarbij door het ontbreken van voldoende medicatie, verbruiksartikelen, apparatuur en goed geschoold personeel de ziekenhuiszorg in gevaar is gekomen. Er ontstaan nu al onnodige complicaties bij patiënten; zo doorgaan betekent dat er onherroepelijk doden zullen vallen zeggen de directies van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal, Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis en Mungra Medisch Centrum in de verklaring.

De steeds verslechterende precaire financiële situatie van de ziekenhuizen heeft geleid tot een ernstig tekort aan essentiële medicijnen en medische verbruiksartikelen en het uitvallen van noodzakelijke medische apparatuur. De kwaliteitsborging is afgebrokkeld tot ver onder de minimale professionele standaarden die voorgeschreven zijn om kwalitatieve zorg te leveren. Op deze manier is de veiligheid van de zorg niet langer gegarandeerd.

Om de weinige voorraden essentiële benodigdheden zo strategisch mogelijk in te zetten zullen de specialisten en de ziekenhuizen de dienstverlening aan de patiënt per direct terugschroeven. Zij doen een klemmend beroep op de verantwoordelijke autoriteiten om goede nota te nemen van de uiterst sombere situatie in de ziekenhuizen en roepen hen op om terstond de nodige financiële maatregelen te treffen, teneinde een ommekeer te brengen in deze zeer ongewenste situatie luidt de verklaring.