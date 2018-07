Uitbaggeren vaargeul Surinamerivier kan voor veel minder geld

PARAMARIBO, 18 jul – Het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier kan voor veel minder geld dan de regering Bouterse aangeeft. Volgens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, kan het al voor dertig miljoen dollar. Minister Stephen Tsang van Handel & Industrie heeft al een voorstel van de VSB op tafel liggen. Toch zei Tsang onlangs nog dat de regering op zoek is naar bijna honderd en vijftig miljoen dollar.

Voor die prijs zou de vaargeul weer bevaarbaar kunnen worden gemaakt. De regering is al bezig investeerders te interesseren in deelname. De VSB heeft haar eigen huiswerk gemaakt. “De vaargeul in de Surinamerivier kan voor dertig miljoen dollar worden uitgebaggerd”, VSB-directeur Steven Mc Andrew tegenover De West. De vereniging heeft zeker één bedrijf op het oog dat al ervaring heeft met werken in Suriname.

Momenteel is dit bedrijf actief in Frans Guyana en Brazilië. Volgens Mc Andrew is de baggermolen van het bedrijf binnen de kortste keren in Suriname. Dit dan als de regering akkoord gaat. Suriname ondervindt al geruime tijd last van het dichtslibben van de vaargeul. Buitenlandse leveranciers zetten kleinere vrachtschepen in. Per keer kunnen dan minder producten worden vervoerd. Ook de export dreigt terug te lopen als er niet spoedig iets gebeurt.