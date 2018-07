Excuses Dirk van den Broek voor rotklusje Dirk-medewerker

ROTTERDAM, 19 jul – Op sociale media is deze week ophef ontstaan vanwege een filmpje waarop te zien is hoe een donkere medewerker van Dirk van den Broek in Alblasserdam tegen zijn zin op de grond zat te werken en de stoep schoonmaakte. De man zou worden gebruikt voor ’rotklusjes’ en mensen maakten zich met name boos over het feit dat het erg warm was en de man op de grond zat te werken.

De maker van het filmpje, dat al bijna 800.000 keer bekeken is, vroeg aan de meneer op de stoep waarom hij daar moet schoonmaken. “Ik weet het niet. Misschien omdat ik een donkere ben, dat ik dit moet doen in die hitte”, zegt de man. “Ik vind het niet leuk.” De man vertelt dat hij al dertien jaar werkt als vakkenvuller in de supermarkt. In de reacties noemen mensen het discriminatie. ‘Dit is niet normaal in deze tijd’ en ‘moderne slavernij’ en ‘schandalig’, schrijven ze.

Het hoofdkantoor van de supermarkt reageerde woensdag en zei dat er ‘onvoldoende rekening is gehouden met de warmte’. “We betreuren dit zeer en hebben het opgenomen met de leidinggevende in Alblasserdam om er voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Tevens nemen wij contact op met de medewerker om onze excuses aan te bieden”, staat in het statement dat ze uitgaven. Over discriminatie deed het hoofdkantoor geen uitspraken.