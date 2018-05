Levensmiddelenpakketten voor moskeeën i.v.m. Ramadan in Suriname

PARAMARIBO, 17 mei – Indachtig haar traditie heeft de Pertjajah Luhur (PL) ook deze Ramadan verschillende moskeeën in Suriname bedacht. Volgens het gotong-royong-systeem hebben partijleden en –sympathisanten middelen verzameld om de religieuze organisaties een levensmiddelenpakket aan te bieden. Op de foto staat voorzitter Paul Somohardjo erbij terwijl de pakketten klaar gezet worden.

De Ramadan is woensdag begonnen, voor sommige moslims op donderdag. Tijdens de Ramadan mogen moslims tussen dageraad en zonsondergang niet eten, drinken, roken of seks hebben. In Suriname is het einde van de vastenmaand een nationale vrije dag: Id-Ul-Fitre dit jaar op 15 juni 2018.