Ook SLM leidinggevende aangehouden in zaak cocaïne in bagagecontainer

PARAMARIBO, 17 mei – In de zaak van de 55 pakken cocaïne in een dubbele bodem van een bagagecontainer bestemd voor een KLM toestel, is ook een leidinggevende van een luchtvaartmaatschappij aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot smokkel aldus dagblad De Ware Tijd. Volgens bronnen gaat het om functionaris V.S. van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij(SLM).

Het Bestrijding Internationale Drugshandel team (BID-team) op de J.A. Pengelluchthaven van het Korps Politie Suriname, onderschepte de drugs begin april in een container waarin bagage wordt geladen, welke wordt geplaatst in de bagageruimte van een vliegtuig. Agenten ontdekten een dubbele bodem gevuld met de pakken cocaïne. De container moest geladen worden op een KLM-toestel dat de route onderhoudt tussen Paramaribo en Amsterdam.

Vandaag werd bekend dat een agent van het BID-team was aangehouden. In deze zaak zijn er inmiddels 7 verdachten aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen als V.S. zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan poging tot smokkel.